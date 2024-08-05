Когут Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Когут Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Когут (Никитина) Ирина Александровна

Бракосочетание
06.09.2015

Жена: Когут (Никитина) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
26.10.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Когут (Никитина) Ирина Александровна

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