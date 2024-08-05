Когут Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Когут (Никитина) Ирина Александровна
Бракосочетание
06.09.2015
Рождение ребёнка
26.10.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Когут (Никитина) Ирина Александровна