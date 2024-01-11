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Бакаев Ахметша

Место рождения

д.Бакаево Уфимского уезда

Дата рождения

1866

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бакаев Мухаметзян

Мать: Бакаева ?

д.Бакаево Уфимского уезда
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бакаев Хасанша Ахметшинович

Мать ребёнка: не указана

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бакаев Зиганша Ахметшинович

Мать ребёнка: не указана

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бакаев Давлетша Ахметшинович

Мать ребёнка: не указана

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бакаев Султанахмет Ахметшинович

Мать ребёнка: Бакаева ?

Развод
Неизвестно

Жена: Бакаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1953
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
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