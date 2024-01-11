Бакаев Ахметша
Место рожденияд.Бакаево Уфимского уезда
Дата рождения1866
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Бакаев Мухаметзян
Мать: Бакаева ?
д.Бакаево Уфимского уезда
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бакаев Хасанша Ахметшинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бакаев Зиганша Ахметшинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бакаев Давлетша Ахметшинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бакаев Султанахмет Ахметшинович
Мать ребёнка: Бакаева ?
Развод
Неизвестно
Жена: Бакаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакаева ?
Смерть
1953
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР