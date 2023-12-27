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Трубицын Митрофан Аникеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Между 1744 и 1763

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Ананья Федоров Аникей Аникей/Ананья Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Трубицын Роман Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Трубицын Василий Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1744 и 1763
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