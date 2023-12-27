Трубицын Митрофан Аникеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиМежду 1744 и 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1679
Отец: Ананья Федоров Аникей Аникей/Ананья Федоров
Рождение ребёнка
1722
Сын: Трубицын Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Трубицын Василий Митрофанов
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1744 и 1763