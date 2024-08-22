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Роман Петрович

Место рождения

Русский Ошняк

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Исайевич

Мать: Маремьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афелия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Романовна

Мать ребёнка: Афелия Ивановна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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