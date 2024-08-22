Роман Петрович
Место рожденияРусский Ошняк
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Исайевич
Мать: Маремьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афелия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Романовна
Мать ребёнка: Афелия Ивановна
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно