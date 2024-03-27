(Белова) Ксения
Место рожденияТобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти01.02.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Белов Иван Белов/
Мать: Белова Екатерина
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Смерть
01.02.1881
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: 1 год, от горячки