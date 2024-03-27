(Белова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белова) Ксения

Место рождения

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

01.02.1881

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Белов Иван Белов/

Мать: Белова Екатерина

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Смерть
01.02.1881
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: 1 год, от горячки
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