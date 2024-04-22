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Куранова Александра Косьминична

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

01.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.

Отец: Куранов Косьма Иванович

Мать: Куранова Мария Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: Астраханского собора дьякон Восприемники: Отставной генерал-майор Федор Кириллович Юнг и Иоанно-Златоустовской церкви дьякона Василия Макаровича Вознесенского дочь девица Анна Васильевна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно
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