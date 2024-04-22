Куранова Александра Косьминична
Место рождения
Дата рождения01.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.
Отец: Куранов Косьма Иванович
Отец: Астраханского собора дьякон Восприемники: Отставной генерал-майор Федор Кириллович Юнг и Иоанно-Златоустовской церкви дьякона Василия Макаровича Вознесенского дочь девица Анна Васильевна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно