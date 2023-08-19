Русаков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.08.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2018
Дочь: Русакова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности