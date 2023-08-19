Русаков Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.2012

Сын: Русаков Артём Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2018

Дочь: Русакова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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