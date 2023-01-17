Гали (Галиев) Габдулла Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гали (Галиев) Габдулла Галиевич

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Место рождения

Шадки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадки, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1941
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