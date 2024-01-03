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Пипко Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1926

Дата смерти

26.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926

Отец: Пипко Генах Пипко/

Мать: Соня Кантор/

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Пипко Виктор

Мать ребёнка: Пипко Ольга

село Почтовое, Бахчисарайский район, Крымская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пипко Ольга

Место жительства
Неизвестно
ул.Вокзальная, д.2
Смерть
26.03.1991
Похороны
Неизвестно
Сходненское кладбище
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