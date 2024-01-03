Пипко Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1926
Дата смерти26.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926
Отец: Пипко Генах Пипко/
Мать: Соня Кантор/
Рождение ребёнка
03.11.1949
Сын: Пипко Виктор
Мать ребёнка: Пипко Ольга
село Почтовое, Бахчисарайский район, Крымская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пипко Ольга
Место жительства
Неизвестно
ул.Вокзальная, д.2
Смерть
26.03.1991
Похороны
Неизвестно
Сходненское кладбище