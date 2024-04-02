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Майоров Федор Корнилиевич

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Дуняев Корнилий Тимофеевич

Мать: Дуняева Прасковья Антоновна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1870

Сын: Майоров Степан Федорович

Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Дочь: Боярова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1880

Дочь: Анисимова Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1883

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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