Майоров Федор Корнилиевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
07.01.1870
Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Боярова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
13.11.1880
Дочь: Анисимова Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
05.04.1883
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Майорова Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно