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Федосенко Дина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1930

Дата смерти

15.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1930

Отец: Антоненко Андрей

Мать: Антоненко Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
12.02.1956

Сын: Федосенко Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосенко Николай Леонидович

Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосенко Константин Леонидович

Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепо Зоя Леонидовна

Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович

Пацково, Мстиславский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосенко Леонид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосенко Леонид Михайлович

Смерть
15.02.2005
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