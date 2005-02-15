Федосенко Дина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1930
Дата смерти15.02.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1930
Отец: Антоненко Андрей
Рождение ребёнка
12.02.1956
Сын: Федосенко Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосенко Николай Леонидович
Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосенко Константин Леонидович
Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепо Зоя Леонидовна
Отец ребёнка: Федосенко Леонид Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2005