Глинин Алексей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлинин Алексей Леонтьевич

Глинин Алексей Леонтьевич

Место рождения

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Глинин Леонтий Иванович

Мать: Глинина ?

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Глинина Евдокия Спиридоновна

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Саратов Савва Иванович, Савва Яковлевич, крестьяне, д.Бабухино; по невесте: Алексей Иванович, с.Пески, Петр Михайлович, д.Палково | Покровская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close