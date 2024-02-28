Глинин Алексей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Глинин Леонтий Иванович
Мать: Глинина ?
Бракосочетание
07.02.1888
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Witnesses:по жениху: Саратов Савва Иванович, Савва Яковлевич, крестьяне, д.Бабухино; по невесте: Алексей Иванович, с.Пески, Петр Михайлович, д.Палково | Покровская церковь
Смерть
Неизвестно