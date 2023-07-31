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(Никкель) Зинаида Гербертовна
(Никкель) Зинаида Гербертовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1939
Пол
Женский
Отец
Nickel Gerbert
1911 г.р.
Мать
(Дурицкая) Елена Николаевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939
Отец:
Nickel Gerbert
Мать:
Елена Николаевна
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