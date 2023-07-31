(Никкель) Зинаида Гербертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никкель) Зинаида Гербертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1939

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939

Отец: Nickel Gerbert

Мать: Елена Николаевна

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