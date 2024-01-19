Завалюева Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Иванова
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Завалюев Федосей Григорьевич
Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Завалюев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович
Упоминание
09.04.1858
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно