Завалюева Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалюева Василиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1849

Муж: Завалюев Григорий Нефедович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Завалюев Федосей Григорьевич

Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Завалюев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Завалюев Григорий Нефедович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
09.04.1858
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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