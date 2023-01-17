Киров (Костриков) Сергей Миронович
Место рождения
Дата рождения27.03.1886
Дата смерти01.12.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886
Смерть
01.12.1934
Место жительства
По 1934