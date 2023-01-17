Киров (Костриков) Сергей Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киров (Костриков) Сергей Миронович

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.03.1886

Дата смерти

01.12.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1886
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.12.1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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