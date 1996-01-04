Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1996

Отец: Леконцев Дмитрий Юрьевич

Мать: Лагутина Ольга Владимировна

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