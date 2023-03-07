Васильева Анна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Васюков Евдоким Антонович
Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васильев (рекрут С 1855) Иван Антонович
Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850