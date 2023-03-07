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Васильева Анна

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Место рождения

Отъяссы

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Васюков Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Васильев Павел Антонович

Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Васильев (рекрут С 1855) Иван Антонович

Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Васюков Федор Антонович

Отец ребёнка: Васильев Антон Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Антон Игнатьевич

Смерть
До 1850
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