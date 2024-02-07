Сачко Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951

Отец: Балюх Павел

Мать: Сачко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачко Екатерина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачко Екатерина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачко Екатерина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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