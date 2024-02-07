Сачко Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951
Отец: Балюх Павел
Мать: Сачко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачко Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачко Екатерина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно