Двойнишников Абрам Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишников Абрам Филиппович

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.10.1900 ст.

Дата смерти

21.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900 ст.

Отец: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать: Двойнишникова Феврония Ивановна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1923

Сын: Двойнишников Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
30.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1939

Сын: Двойнишников Иван Абрамович

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова Улита Степановна

Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
21.02.1945
Похоронен на гарнизонном кладбище г. Рига.
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