Двойнишников Абрам Филиппович
Место рождения
Дата рождения27.10.1900 ст.
Дата смерти21.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1923
Сын: Двойнишников Михаил Абрамович
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1927
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
25.10.1929
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1932
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
30.04.1937
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1939
Сын: Двойнишников Иван Абрамович
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
21.02.1945
Похоронен на гарнизонном кладбище г. Рига.