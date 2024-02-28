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Макмак Трофим Павлович
Макмак Трофим Павлович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1897
Дата смерти
1897
Пол
Мужской
Отец
Макмак Павел Степанович
1867 г.р.
Мать
Макмак (Чирахлих) Елизавета Захаровна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Макмак Павел Степанович
Мать:
Макмак Елизавета Захаровна
Малоянисоль
Смерть
1897
Малоянисоль
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