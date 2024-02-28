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Гамов Павел Алексеевич

Место рождения

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

С 1876 по 1877

Дата смерти

С 1921 по 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1877

Отец: Гамов Алексей Федотович

Мать: Гамова Марья Меркуловна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 30.10.1894 ст.

Сын: Гамов Степан Павлович

Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
04.04.1900 ст.

Дочь: Борисова Мария Павловна

Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Гамова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Зайцева Серафима Павловна

Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Фекла Егоровна

Смерть
С 1921 по 1922
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