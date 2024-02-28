Гамов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1876 по 1877
Дата смертиС 1921 по 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1876 по 1877
Отец: Гамов Алексей Федотович
Мать: Гамова Марья Меркуловна
Рождение ребёнка
После 30.10.1894 ст.
Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
04.04.1900 ст.
Дочь: Борисова Мария Павловна
Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Гамова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Зайцева Серафима Павловна
Мать ребёнка: Гамова Фекла Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамова Фекла Егоровна
Смерть
С 1921 по 1922