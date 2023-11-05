Бутакова Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1865
Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1869 ст.
Дочь: Бутакова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1870 ст.
Дочь: Бутакова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.
Дочь: Бутакова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1874 ст.
Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно