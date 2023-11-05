Бутакова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1865

Сын: Бутаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
16.02.1869 ст.

Дочь: Бутакова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
12.04.1870 ст.

Дочь: Бутакова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.

Дочь: Бутакова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
13.01.1874 ст.

Сын: Бутаков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Бутаков Николай Васильевич

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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