Свиридов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1958
Дата смерти21.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1958
Бракосочетание
25.10.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.1987
Дочь: Степанова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
21.02.2009