Свиридов Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1958

Дата смерти

21.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1958

Отец: Свиридов Григорий Анисимович

Мать: Свиридова Елена Макаровна

Бракосочетание
25.10.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.12.1987

Дочь: Степанова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
21.02.2009
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