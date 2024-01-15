Шпилевский Николай Амвросиевич
Место рожденияОш, Киргизия
Дата рождения1900
Дата смерти1960
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Ош, Киргизия
Рождение ребёнка
17.02.1925
Дочь: Горн Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна
Osh, Ошская Область, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
07.09.1926
Дочь: Алырчикова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна
Ош
Рождение ребёнка
15.12.1927
Дочь: Пронькина Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна
Ош
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лобзина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна
Ош
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Коженко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна
Ош
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
1960
Ош, Киргизия