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Шпилевский Николай Амвросиевич

Место рождения

Ош, Киргизия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шпилевский Амвросий Иванович

Мать: Шпилевская Ульяна Францевна

Ош, Киргизия
Рождение ребёнка
17.02.1925

Дочь: Горн Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна

Osh, Ошская Область, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
07.09.1926

Дочь: Алырчикова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна

Ош
Рождение ребёнка
15.12.1927

Дочь: Пронькина Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна

Ош
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лобзина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна

Ош
Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Коженко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шпилевская Анна Николаевна

Ош
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилевская Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
1960
Ош, Киргизия
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