Жена 2
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Соловьёв МаксимНеизвестно г.р.
Дети
Зухова Мария Карповна?.06.1912 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Максим
Рождение ребёнка
?.06.1912
Дочь: Зухова Мария Карповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно