Сергеева Надежда Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Иустиния
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1905
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов
Рождение ребёнка
10.04.1906
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно