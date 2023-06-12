Сергеева Надежда Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Надежда Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Иустиния

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Сергеев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1906

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванов

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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