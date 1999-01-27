Месилов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1924
Дата смерти27.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924
Рождение ребёнка
17.01.1951
Дочь: Казакова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Месилова Наталья Васильевна
Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1953
Дочь: Антонова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Месилова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1958
Дочь: Иванова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Месилова Наталья Васильевна
Смерть
27.01.1999