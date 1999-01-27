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Месилов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1924

Дата смерти

27.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924

Отец: Месилов Василий Иванович

Мать: Месилова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1951

Дочь: Казакова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Месилова Наталья Васильевна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1953

Дочь: Антонова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Месилова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1958

Дочь: Иванова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Месилова Наталья Васильевна

Смерть
27.01.1999
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