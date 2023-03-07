Maslovskaya (Shamborskaya) Bronislava
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.12.1919
Дата смерти10.06.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1919
Отец: Shamborskiy Vladimir (Maryan)
Мать: Shamborskaya Elizaveta
Рождение ребёнка
05.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Maslovsky Viktor
Рождение ребёнка
15.10.1948
Сын: Maslovsky Slava
Отец ребёнка: Maslovsky Viktor
Рождение ребёнка
23.02.1952
Сын: Maslovsky Lutak
Отец ребёнка: Maslovsky Viktor
Рождение ребёнка
10.07.1955
Сын: Maslovsky Lelen
Отец ребёнка: Maslovsky Viktor
Смерть
10.06.1987
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно