Maslovskaya (Shamborskaya) Bronislava — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maslovskaya (Shamborskaya) Bronislava

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Место рождения

Семеновичи

Дата рождения

Около 24.12.1919

Дата смерти

10.06.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1952 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1919

Отец: Shamborskiy Vladimir (Maryan)

Мать: Shamborskaya Elizaveta

Рождение ребёнка
05.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Maslovsky Viktor

Рождение ребёнка
15.10.1948

Сын: Maslovsky Slava

Отец ребёнка: Maslovsky Viktor

Рождение ребёнка
23.02.1952

Сын: Maslovsky Lutak

Отец ребёнка: Maslovsky Viktor

Рождение ребёнка
10.07.1955

Сын: Maslovsky Lelen

Отец ребёнка: Maslovsky Viktor

Смерть
10.06.1987
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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