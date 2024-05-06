Ленков Виктор Пантелеевич 27.01.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ленков Виктор Пантелеевич

Место рождения

с. Воробьевка, Приютнинский район

Дата рождения

27.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Воробьевка, Приютнинский район
Рождение ребёнка
14.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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