Ленков Виктор Пантелеевич
Место рожденияс. Воробьевка, Приютнинский район
Дата рождения27.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Воробьевка, Приютнинский район
Рождение ребёнка
14.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край