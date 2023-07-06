Журкина Авдотья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журкина Авдотья Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Журкин Филат Яковлевич

Отец ребёнка: Журкин Яков Иванов

Сошниковка
Рождение ребёнка
1858

Сын: Журкина Николай Яковлев

Отец ребёнка: Журкин Яков Иванов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Журкин Нестер Яковлевич

Отец ребёнка: Журкин Яков Иванов

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журкин Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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