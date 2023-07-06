Журкина Авдотья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Журкин Яков Иванов
Сошниковка
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Журкин Яков Иванов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Журкин Яков Иванов
Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журкин Яков Иванов
Смерть
Неизвестно