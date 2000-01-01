Яковлевых (Хромова) Мария Клементьевна
Место рожденияВедомство Чаусовского острога
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Хромов Климент Елисеевич
Мать: Хромова Пелагея Ивановна
Ведомство Чаусовского острога
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковлевых Данила Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Маланья Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович
с.Ушково Верхне Каинская волость каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез