Яковлевых (Хромова) Мария Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевых (Хромова) Мария Клементьевна

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Место рождения

Ведомство Чаусовского острога

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Хромов Климент Елисеевич

Мать: Хромова Пелагея Ивановна

Ведомство Чаусовского острога
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковлевых Данила Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Маланья Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

с.Ушково Верхне Каинская волость каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевых Григорий Вакулович

Смерть
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
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