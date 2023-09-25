Серна Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1999
Сын: Серна Никита Александрович
Мать ребёнка: Серна Наталья Викторовна
Г.Рубцовск,Алтайский край
Рождение ребёнка
24.10.2008
Дочь: Серна Полина Александровна
Мать ребёнка: Серна Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серна Наталья Викторовна