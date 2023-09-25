Серна Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серна Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1999

Сын: Серна Никита Александрович

Мать ребёнка: Серна Наталья Викторовна

Г.Рубцовск,Алтайский край
Рождение ребёнка
24.10.2008

Дочь: Серна Полина Александровна

Мать ребёнка: Серна Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серна Наталья Викторовна

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