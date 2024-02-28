Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Василий Алексеевич
Мать: Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Миндора Васильевна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Миндора Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1818 ст.
Сын: Захар Михайлович
Мать ребёнка: Миндора Васильевна
ГАЯО ф230оп1-4д7026А стр307об-308(309) Р ЗахарМихайлович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Бороздкин Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Миндора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миндора Васильевна
Смерть
1838 ст.