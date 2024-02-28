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Михаил Васильевич

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Василий Алексеевич

Мать: Вера Яковлевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Миндора Васильевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Миндора Васильевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.08.1818 ст.

Сын: Захар Михайлович

Мать ребёнка: Миндора Васильевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230оп1-4д7026А стр307об-308(309) Р ЗахарМихайлович
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Миндора Васильевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндора Васильевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1838 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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