Иванов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1980
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Иванова Галина
Рождение ребёнка
04.12.1987
Дочь: Данилишина Елена
Мать ребёнка: Иванова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Галина
Смерть
Неизвестно