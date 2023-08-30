Иванов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1980

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Иванова Галина

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.12.1987

Дочь: Данилишина Елена

Мать ребёнка: Иванова Галина

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина

Смерть
Неизвестно
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