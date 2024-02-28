Пертуева Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Елена Григорьевна

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Восприемник
05.04.1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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