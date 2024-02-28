Алаев Павел Лукоянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаев Павел Лукоянович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Бахарева Авдотья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Алаев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Алаева ?

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Алаев Федор Павлович

Мать ребёнка: Алаева ?

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева ?

Смерть
1751
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