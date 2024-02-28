Алаев Павел Лукоянович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1751
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Бахарева Авдотья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Алаева ?
Рождение ребёнка
1748
Сын: Алаев Федор Павлович
Мать ребёнка: Алаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаева ?
Смерть
1751