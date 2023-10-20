Лошаков Порфирий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лошакова Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Резник Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лошаков Сергей Порфирьевич
Мать ребёнка: Резник Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резник Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно