Лошаков Порфирий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошаков Порфирий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лошакова Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Резник Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лошаков Сергей Порфирьевич

Мать ребёнка: Резник Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резник Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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