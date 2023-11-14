Давыдов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1911
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Рудницкое Сызранский район
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: Давыдова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.02.1916
Дочь: Давыдова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Рудницкое, Сызранский район
Рождение ребёнка
03.05.1918
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
12.10.1920
Сын: Давыдов Александр Петрович
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.08.1924
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.10.1926
Дочь: Давыдова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна
Смерть
23.02.1944