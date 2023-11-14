Давыдов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Давыдов Петр Петрович

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рудницкое Сызранский район
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Давыдова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
21.02.1916

Дочь: Давыдова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рудницкое, Сызранский район
Рождение ребёнка
03.05.1918

Сын: Давыдов Николай Петрович

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
12.10.1920

Сын: Давыдов Александр Петрович

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
01.08.1924

Сын: Давыдов Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
08.10.1926

Дочь: Давыдова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евдокия Матвеевна

Смерть
23.02.1944
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