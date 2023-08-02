Филя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Лазарьевна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Лазарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Лазарьевна

Смерть
Неизвестно
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