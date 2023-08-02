Филя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Лазарьевна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Лазарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Лазарьевна
Смерть
Неизвестно