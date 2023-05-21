Савченкова (Макаренко) Лариса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченкова (Макаренко) Лариса Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962

Отец: Макаренко Георгий Гаврилович

Мать: не указана

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