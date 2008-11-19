Раковщик (Гриф) Ханна Моисеевна
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения24.12.1925
Дата смерти19.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925
Отец: Гриф Моисей Григорьевич
Мать: Гриф Софья Абрамовна
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
19.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковщик Александр
Смерть
19.11.2008