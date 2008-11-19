Раковщик (Гриф) Ханна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раковщик (Гриф) Ханна Моисеевна

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

24.12.1925

Дата смерти

19.11.2008

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925

Отец: Гриф Моисей Григорьевич

Мать: Гриф Софья Абрамовна

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковщик Александр

Смерть
19.11.2008
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