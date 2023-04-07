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Щепеткова Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Щепетков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Щепетков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Козулина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепетков Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепетков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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