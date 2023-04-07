Щепеткова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Щепетков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Щепетков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Козулина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепетков Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепетков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Щепетков Дмитрий Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно