Шубин Геннадий Николаевич
Место рожденияд. Осиновка, Кинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Осиновка, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1905
д. Осиновка, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1930
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1949 по 1951
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1951
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1968