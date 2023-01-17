Шубин Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Геннадий Николаевич

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Место рождения

д. Осиновка, Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Осиновка, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1905
д. Осиновка, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1930
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1949 по 1951
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1951
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1968
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