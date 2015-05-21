Гайковой Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайковой Петр Тимофеевич

Гайковой Петр Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1931

Дата смерти

21.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1931

Отец: Гайковой Тимофей Иванович

Мать: Гайковая Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайковая Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
13.07.1964

Сын: Гайковой Николай Петрович

Мать ребёнка: Гайковая Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1971

Сын: Гайковой Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Гайковая Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайковая Валентина Николаевна

Смерть
21.05.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.