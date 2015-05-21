Гайковой Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1931
Дата смерти21.05.2015
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1931
Отец: Гайковой Тимофей Иванович
Мать: Гайковая Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1964
Сын: Гайковой Николай Петрович
Мать ребёнка: Гайковая Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1971
Сын: Гайковой Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Гайковая Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайковая Валентина Николаевна
Смерть
21.05.2015