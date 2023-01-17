Гокк Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения26.12.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1977
Отец: Гокк Виктор Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1999
Дочь: Гокк Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Гокк Оксана
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.09.2002
Дочь: Гокк Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Гокк Оксана
Рождение ребёнка
01.06.2018
Дочь: Гокк Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Гокк Екатерина
Рождение ребёнка
15.09.2020
Мать ребёнка: Гокк Екатерина
Бракосочетание
10.10.?
Жена: Гокк Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гокк Оксана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана