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Гокк Сергей Викторович

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

26.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1977

Отец: Гокк Виктор Александрович

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.12.1999

Дочь: Гокк Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Гокк Оксана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.09.2002

Дочь: Гокк Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Гокк Оксана

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.06.2018

Дочь: Гокк Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Гокк Екатерина

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.09.2020

Сын: Гокк Герман Сергеевич

Мать ребёнка: Гокк Екатерина

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
10.10.?

Жена: Гокк Екатерина

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гокк Оксана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Батайск, город Батайск, Ростовская область
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