Любимова (Захарикова) Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Захариков Сперидон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1901
Дочь: Калинкина Матрена Павловна
Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937