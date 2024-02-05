Любимова (Захарикова) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Захарикова) Анна Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Захариков Сперидон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1901

Дочь: Калинкина Матрена Павловна

Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Любимов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Любимов Федор Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Любимов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Павел Никитович

Смерть
1937
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