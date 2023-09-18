Самылкина Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1903 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
08.03.1914 ст.
Сын: Самылкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно