Самылкина Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылкина Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1903 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Михайлов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1914 ст.

Сын: Самылкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Михайлов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самылкин Михаил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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