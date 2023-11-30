Соколов Олег Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1991
Дочь: Зорина Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Соколова Юлия Владимировна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1995
Сын: Соколов Владислав Олегович
Мать ребёнка: Соколова Юлия Владимировна