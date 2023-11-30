Соколов Олег Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Олег Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1991

Дочь: Зорина Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Соколова Юлия Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1995

Сын: Соколов Владислав Олегович

Мать ребёнка: Соколова Юлия Владимировна

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