Бржезинский Николай Артамонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1909
Сын: Бржезинский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бржезинская Мария
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Бржезинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Бржезинская Мария
Смерть
Неизвестно