Бржезинский Николай Артамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бржезинский Николай Артамонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1909

Сын: Бржезинский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бржезинская Мария

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Бржезинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Бржезинская Мария

Смерть
Неизвестно
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