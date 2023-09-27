Зайцев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Зайцев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Ивановна