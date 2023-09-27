Зайцев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Зайцев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Ивановна

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